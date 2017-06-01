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عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 02:56 عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر | دولي
عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر
أظهر شريط فيديو بث على موقع التواصل الإجتماعي، دبابات وآليات حربية تابعة لتحالف قوات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر اقتحام الحدود القطرية بتواطئ مع الجيش

شوف تيفي

أظهر شريط فيديو بث على موقع التواصل الإجتماعي، دبابات وآليات حربية تابعة لتحالف قوات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر اقتحام الحدود القطرية بتواطئ مع الجيش الأمريكي المرابط في قاعدة على الحدود.

ووصلت الأزمة بين دول التحالف الإقليمي بشبه الجزيرة العربية بالإضافة إلى مصر، في مواجهة دولة قطر، إلى مرحلة اللاعودة مع قرب دخول الطرفين إلى حرب إقليمية، رغم مساعي الوساطة التي يقودها أمير الكويت لتجنيب الأشقاء العرب حربا غير محسومة العواقب.

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