عاجل...وقفة إحتجاجية ليلية حاشدة بالحسيمة طلبا للإفراج عن المعتقلين ﻿

نظمت مساء اليوم وقفة إحتجاجية حاشدة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة، رفعت فيها شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحدات التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ واقعة المسجد بالمدينة.

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نظمت مساء اليوم وقفة إحتجاجية حاشدة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة، رفعت فيها شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحدات التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ واقعة المسجد بالمدينة.

وأعاد المحتجون القسم بالإستمرار في الإحتجاج إلى غاية الإفراج عن جميع المعتقلين وتنزيل الملف المطلبي الذي إعتبروه مشروعا بحيث يتضمن مطالب إقتصادية وإجتماعية وثقافية محضة.

وخلافا للوقفات الإحتجاجية السابقة، التي كانت تشهد مواجهات بين بعض "المخربين" المحسوبين على الحراك السلمي بمدينة الحسيمة، ورجال قوات حفظ النظام بسبب الإستفزازات التي نتج عنها إصابات خطيرة لعناصر الأمن وبعض المحتجين كانت وقفة اليوم عادية ولم تشهد أية مواجهات .