 رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة ﻿
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رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 02:31 رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة | مجتمع
رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة
إنطلقت عملية تصحيح أوراق تحرير إمتحانات الباكالوريا، وذلك بمشاركة أكثر من 41000 أستاذة وأستاذ سيتولون تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين التي تناهز 3 ملايين و600 مائة ألف ورقة.

شوف تيفي

إنطلقت عملية تصحيح أوراق تحرير إمتحانات الباكالوريا، وذلك بمشاركة أكثر من 41000 أستاذة وأستاذ سيتولون تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين التي تناهز 3 ملايين و600 مائة ألف ورقة.

وحسب صفحات تابعة للوزارة على الفايسبوك، جددت التأكيد على أن حالات الغش التي سيتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح، سواء بمطابقة أجوبة المترشحين فيما بينها، أو مع الإجابات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت ذات المصادر، أن الحالات التي سيتم رصدها، ستسري عليها العقوبات التأديبية المتضمنة في القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والقاضية بمنح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

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الإمتحان الغش الدورة النقط شوف تيفي

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