عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي ''لناصر الزفزافي'' ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' بأن التوقيفات التي جرت اليوم الجمعة على خلفية حراك الريف، قد بلغت 6 أفراد، يتوزعون بين مدينة الحسيمة وبوكيدارن وإمزورن.

شوف تيفي



كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' بأن التوقيفات التي جرت اليوم الجمعة على خلفية حراك الريف، قد بلغت 6 أفراد، يتوزعون بين مدينة الحسيمة وبوكيدارن وإمزورن.



وأضاف ذات المصدر، أن إثنين من الموقوفين الستة محسوبين على فرقة موسيقية محلية، فيما أحد المشتبه بهم معروف بظهوره ضمن حراس أمن خاص ''بناصر الزفزافي''، قيل أنه توارى عن الأنظار منذ إعتقال ''ناصر الزفزافي'' وإحالته على سجن عكاشة.



هذا، وكشف نشطاء بمدينة الناظور عشية اليوم عن اعتقالات في صفوف داعمي ''نشطاء حراك الريف'' بالمدينة، بعد توقيف الدرك الملكي لأحد أبرز منشدي الشعارات الداعمة للمعتقلين على خلفية الاحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة.