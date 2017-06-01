ابتسام تسكت تبكي في برنامج رشيد ''شو'' ﻿

شوف تيفي:
في مشهد تمثيلي،ذرفت الفنانة المغربية ابتسام تسكت الدموع بعدما طالبه منشط البرنامج رشيد العلالي بتجسيد الدور،بعد أدائها المتميز في فيلم ''ألو ابتسام''.
من جهة أخرى،كشفت ابتسام التي تحل في هذه الأثناء ضيفة على البرنامج رفقة الفنان اللبناني غازي الأمير،أن من بين الأصوات المغربية القريبة على قلبها،صوت الفنانة أسماء لمنور و هدى سعد.
و لم تُفوت ابتسام الفرصة لتحية زميلها الفنان المغربي سعد لمجرد من خلال أدائها لأغنية أنا ماشي ساهل .
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