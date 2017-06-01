سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار ﻿

سقط ''نشالين'' من ذوي السوابق العدلية في السرقة والضرب والجرح، في يد عناصر الدائرة الأمنية العاشرة قبل قليل من مساء يومه الجمعة 9 يونيو، في حالة تلبس أثناء سرقة سيدة بشارع ''الاقواس'' بحي المحاميد

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سقط ''نشالين'' من ذوي السوابق العدلية في السرقة والضرب والجرح، في يد عناصر الدائرة الأمنية العاشرة قبل قليل من مساء يومه الجمعة 9 يونيو، في حالة تلبس أثناء سرقة سيدة بشارع ''الاقواس'' بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.



وحسب إفادة مواقع إعلامية محلية، فإن اللصين ، سلبا سيدة حقيبتها اليدوية قرابة النصف ساعة بعد موعد الافطار، مستغلين خلو الشارع نسبيا، إلا أنهما إصطدما بعناصر الأمن التي كانت تستعد للقيام بدورية أمنية روتينية في الحي.



ووفق ذات المصادر، فإن عناصر الأمن إعتقلت اللصين المنحدرين من حي عين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، وحررت محضر إيقاف في حقهما بمقر الدائرة قبل إحالتهما على ولاية أمن مراكش لمباشرة التحقيق في المنسوب إليهما.