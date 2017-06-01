 سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي ''لناصر الزفزافي''

ابتسام تسكت تبكي في برنامج رشيد شو | ثقافة و فنون

ابتسام تسكت تبكي في برنامج رشيد ''شو''

سرقة حقيبة يدوية تسقط نشالين بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار | مجتمع

سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار

توقيف 5 أشخاص بتهمة إهانة العلم الوطني وتمزيقه فوق بناية للصحة بمراكش | بوليتيك

توقيف 5 أشخاص بتهمة ''إهانة العلم الوطني'' و''تمزيقه'' فوق بناية للصحة بمراكش

سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد | دولي

سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي ''شكري بلعيد''

ضبط إبن مسؤول بالأغلبية الحكومية بهاتف نقال داخل قاعة إمتحانات الباكالوريا | حوادث و حقوق

ضبط إبن مسؤول بالأغلبية الحكومية بهاتف نقال داخل قاعة إمتحانات الباكالوريا

شوف الصحافة.. استهداف بيوت رجال الأمن بالحسيمة‎ | بووز

شوف الصحافة.. استهداف بيوت رجال الأمن بالحسيمة‎

فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة

خبر اليوم.. اكتشاف تاريخي يدخل المغرب للعالمية من بابه الواسع | بووز

خبر اليوم.. اكتشاف تاريخي يدخل المغرب للعالمية من بابه الواسع

الوطن غالي والخيانة رخيصة

سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 01:52 سرقة حقيبة يدوية تسقط نشالين بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار | مجتمع
سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار
سقط ''نشالين'' من ذوي السوابق العدلية في السرقة والضرب والجرح، في يد عناصر الدائرة الأمنية العاشرة قبل قليل من مساء يومه الجمعة 9 يونيو، في حالة تلبس أثناء سرقة سيدة بشارع ''الاقواس'' بحي المحاميد

شوف تيفي

سقط ''نشالين'' من ذوي السوابق العدلية في السرقة والضرب والجرح، في يد عناصر الدائرة الأمنية العاشرة قبل قليل من مساء يومه الجمعة 9 يونيو، في حالة تلبس أثناء سرقة سيدة بشارع ''الاقواس'' بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش.

وحسب إفادة مواقع إعلامية محلية، فإن اللصين ، سلبا سيدة حقيبتها اليدوية قرابة النصف ساعة بعد موعد الافطار، مستغلين خلو الشارع نسبيا، إلا أنهما إصطدما بعناصر الأمن التي كانت تستعد للقيام بدورية أمنية روتينية في الحي.

ووفق ذات المصادر، فإن عناصر الأمن إعتقلت اللصين المنحدرين من حي عين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، وحررت محضر إيقاف في حقهما بمقر الدائرة قبل إحالتهما على ولاية أمن مراكش لمباشرة التحقيق في المنسوب إليهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

النخيل مراكش الأمن الدائرة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة | مجتمع

فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة | مجتمع

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة

سابقة... إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الإنتقال والسبب غريب | مجتمع

سابقة... إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الإنتقال والسبب غريب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب‎‎ | حصاد اليوم
منذ 25 دقيقة

المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب‎‎

على غير المتوقع.. الفنان المغربي حاتم عمور يرد على حنان الفاضلي‎ | قنوات أخرى

على غير المتوقع.. الفنان المغربي حاتم عمور يرد على حنان الفاضلي‎

ما هي تبعات موقف أنقرة من قطر على العلاقات التركية السعودية؟ | قنوات أخرى

ما هي تبعات موقف أنقرة من قطر على العلاقات التركية السعودية؟

لحظات من الرعب والخوف تصيب نيللي كريم في #رامز_تحت_الأرض | قنوات أخرى

لحظات من الرعب والخوف تصيب ''نيللي كريم'' في #رامز_تحت_الأرض

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي لناصر الزفزافي | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي ''لناصر الزفزافي''

ابتسام تسكت تبكي في برنامج رشيد شو | ثقافة و فنون

ابتسام تسكت تبكي في برنامج رشيد ''شو''

سرقة حقيبة يدوية تسقط نشالين بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار | مجتمع

سرقة حقيبة يدوية تسقط ''نشالين'' بمقاطعة المنارة بمراكش مباشرة بعد الإفطار

توقيف 5 أشخاص بتهمة إهانة العلم الوطني وتمزيقه فوق بناية للصحة بمراكش | بوليتيك

توقيف 5 أشخاص بتهمة ''إهانة العلم الوطني'' و''تمزيقه'' فوق بناية للصحة بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.