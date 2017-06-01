توقيف 5 أشخاص بتهمة ''إهانة العلم الوطني'' و''تمزيقه'' فوق بناية للصحة بمراكش ﻿

شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائيةبولاية أمن مراكش، منذ صبيحة اليوم الجمعة، في مسطرة تقديم أمام وكيل الملك لدى إبتدائية المدينة لخمسة أشخاص، على خلفية توقيفهم يوم أمس الأربعاء

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شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائيةبولاية أمن مراكش، منذ صبيحة اليوم الجمعة، في مسطرة تقديم أمام وكيل الملك لدى إبتدائية المدينة لخمسة أشخاص، على خلفية توقيفهم يوم أمس الأربعاء، للإشتباه في إقتحامهم مؤسسة صحية عمومية بحي المسيرة الثالثة وقيام أحدهم بنزع العلم الوطني من سطح بنايتها، قبل أن يعند إلى تمزيقه ورميه داخل الفضاء الداخلي للمؤسسة.



وحسب مصادر أمنية ''لجريدة أخبار اليوم''، فالمشتبه بهم الخمسة، والذين يستهلكون المخدرات بشكل جماعي، صعدوا مساء يوم الثلاثاء الماضي، إلى الطابق العلوي لمركز صحي عمومي بالحي المذكور، الواقع بالمجال الترابي لمقاطعة ''المنارة''، حيث إعتلوا سطح البناية التابعة لوزارة الصحة، قبل أن تلعب المخدرات برأس أحدهم ويبلغ تأثيرها عليه مداه، ويدخل في نوبة هستيرية، قام خلالها بنزع العلم الوطني، ثم شرع في إتلافه.

هذا، وقد تقرر وضع أربعة موقوفين رهن الحراسة النظرية، وتقديمهم في حالة إعتقال، أمام النيابة العامة، للإشتباه في إرتكابهم تهما تتعلق، ب''إنتهاك حرمة مؤسسة عمومية وإستهلاك المخدرات، وإهانة العلم الوطني'' فيما تم إخلاء سبيل المشتبه فيه القاصر.