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سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي ''شكري بلعيد''

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 01:25 سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد | دولي
سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي ''شكري بلعيد''
نشرت منذ قليل القناة الإخبارية سكاي نيوز على صفحتها الخاصة فيديو اتهمت فيه قطر بالضلوع وراء تنفيذ عمليات اغتيال سياسية من بينها تصفية السياسي التونسي '' شكري بلعيد ''.

شوف تيفي

نشرت منذ قليل القناة الإخبارية سكاي نيوز على صفحتها الخاصة فيديو اتهمت فيه قطر بالضلوع وراء تنفيذ عمليات اغتيال سياسية من بينها تصفية السياسي التونسي " شكري بلعيد ".

وكشفت القناة نقلا عن "مصادر أمنية واستخباراتية تناقلتها صحف تونسية أنّ قرار اغتيال بلعيد جاء بعد ان أعلن انه يمتلك معطيات عن دخول أطراف مشبوهة الى التراب التونسي والجزائري عبر سيارات رباعية الدفع مجهزة بمعايير متطورة من النوع الذي وهبته الدوحة للحكومة التونسية آنذاك..

وقالت سكاي نيوز في ذات الفيديو أن "الشهيد" بلعيد كان يمتلك ايضا وثائق كانت تكشف ضلوع قطر في حادثة عين اميناس بالجزائر وهو ما دفع بنائب في البرلمان البلجيكي اتهام قطر في التورط في اغتيال بلعيد مشيرا الى ان الاستخبارات البلجيكية على معرفة بقتلته.

وذكرت مصادر استخباراتية ان الهدف الرئيسي لدولة قطر في تلك الفترة كان خلق جو من التوتر والفوضى في الجزائر ووضع يدها على بلدان المغرب العربي من خلال دعم تنظيم القاعدة هناك ..

وخلال الأشهر التالية تحولت بلدة غدامس الواقعة في المثلث الصحراوي الحدودي الواقع بين ليبيا وتونس الجزائر الى وكر وملاذ لعناصر القاعدة الذين كانوا مستعدين للقيام بعمليات تخدم أجندة الدوحة في المنطقة..

وذكر الفيديو الذي نشرته سكاي نيوز أن "قطر وضعت يدها على كتائب ليبيا المسلحة حيث كان عبد الحكيم بلحاج الذي ضمه البيان السعودي المصري الإماراتي البحريني الأخير الى قائمة الارهاب يتلقى دعما مباشرا من الاستخبارات القطرية".

 

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