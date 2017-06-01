ضبط إبن مسؤول بالأغلبية الحكومية بهاتف نقال داخل قاعة إمتحانات الباكالوريا ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' عن ضبط إبن مسؤول حزبي ضمن الأغلبية الحكومية الحالية، بهاتف نقال داخل قاعة امتحان الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" عن ضبط إبن مسؤول حزبي ضمن الأغلبية الحكومية الحالية، بهاتف نقال داخل قاعة امتحان الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا بجهة سوس ماسة.



وحسب ذات المصدر، فقد تفاجأ أساتذة الحراسة بهاتف إبن رئيس جماعة قروية بإقليم تارودانت، يرن داخل قاعة الإمتحان تزامنا ودورية للجنة المراقبة المكلفة بالسهر على حسن سير الامتحانات حيث ثم تحرير محضر في حالة الغش التي كان بطلها ابن رئيس جماعة ترابية .



وطالبت مصادر "شوف تيفي" من الجهات المختصة و على رأسها اللجنة الجهوية التأديبية التي أوكلت إليها مهمة البث في هاته الحالات التي تم ضبطها أثناء الإجراء (طالبت)باستصدار العقوبات التأديبية وفقا لمقتضيات المادتين 107 و 112 من المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا رقم 17/009 الصادر في 30 مارس 2017 شأنه في ذلك شأن أبناء الشعب.