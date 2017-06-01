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فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 00:55 فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة | مجتمع
فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة
في فيديو جديد ظهرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي و هي ترقص على نغمات الشعبي في ليالي رمضان.

شوف تيفي:

في فيديو جديد ظهرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي و هي ترقص على نغمات الشعبي في ليالي رمضان.

الفيديو الذي تداوله رواد الانستغرام،استنكر مضمونه مجموعة من المغاربة الذي طالبوا لجميلة الستاتي بالهدايا و الكف عن نشر مثل هذه المقاطع خلال هذا الشهر الفضيل.

و كانت ابنة الستاتي قد خلقت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لمقاطع فيديو و هي تدخن مخدر الحشيش بالإضافة إلى صورها رفقة الرابور المغربي حليوة قبل أن ينفصلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الستاتي حليوة فيديو الشطيج

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