فيديو بنت الستاتي مْحيحة بالشطيح فرمضان يثير غضب المغاربة ﻿

في فيديو جديد ظهرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي و هي ترقص على نغمات الشعبي في ليالي رمضان.

شوف تيفي:

في فيديو جديد ظهرت إلهام العرباوي ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي و هي ترقص على نغمات الشعبي في ليالي رمضان.

الفيديو الذي تداوله رواد الانستغرام،استنكر مضمونه مجموعة من المغاربة الذي طالبوا لجميلة الستاتي بالهدايا و الكف عن نشر مثل هذه المقاطع خلال هذا الشهر الفضيل.

و كانت ابنة الستاتي قد خلقت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لمقاطع فيديو و هي تدخن مخدر الحشيش بالإضافة إلى صورها رفقة الرابور المغربي حليوة قبل أن ينفصلا.