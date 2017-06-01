إعتقالات داعمي ''حراك الحسيمة'' تصل الناظور ﻿

كشف نشطاء بمدينة الناظور، عن اعتقالات في صفوف داعمي ''نشطاء حراك الريف'' بالمدينة، بعد توقيف الدرك الملكي لأحد أبرز منشدي الشعارات الداعمة للمعتقلين على خلفية الاحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة

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كشف نشطاء بمدينة الناظور، عن اعتقالات في صفوف داعمي "نشطاء حراك الريف" بالمدينة، بعد توقيف الدرك الملكي لأحد أبرز منشدي الشعارات الداعمة للمعتقلين على خلفية الاحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة.



وأفادت ذات المصادر، أن المسمى "أحمد سلطان" قد نشر تدوينة فايسبوكية عشية اليوم ، يخبر فيها أصدقاءه أنه يوجد بمقر الدرك الملكي بإحدى المناطق المنتمية لإقليم الناظور.



ويأتي خير الإعتقالات الجديدة تزامنا مع تواصل الوقفات الإحتجاجية الليلية المتفرقة بمدينة الحسيمة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المحالين على سجن عكاشة على ذمة التحقيق.