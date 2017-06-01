مؤلم..صعقة كهربائية تنهي حياة لص حاول سرقة أسلاك نحاسية ببرشيد ﻿

فارق شخص الحياة بطريقة جد بشعة بالقرب من مصنع مهجور بالحي الصناعي بمدينة برشيد، عشية يومه الجمعة، عقب إصابته بصعقة كهربائية خلال محاولته سرقة أسلاك نحاسية.

"شوف تيفي"

فارق شخص الحياة بطريقة جد بشعة بالقرب من مصنع مهجور بالحي الصناعي بمدينة برشيد، عشية يومه الجمعة، عقب إصابته بصعقة كهربائية خلال محاولته سرقة أسلاك نحاسية.

وحسب ما توصلت "شوف تيفي" من مصدرها فإن مواطنين، عثروا على الهالك جثة هامدة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأكد المصدر ذاته أن قوة الصعقة الكهربائية، تسببت في تشوه جثة الهالك الذي أصيب بحروق جد خطيرة كانت كفيلة بإنهاء حياته.