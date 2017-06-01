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من جديد.. جريمة قتل بسبب ''الإحساس بالحكرة'' بأحد الأسواق بمدينة طنجة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 23:23 من جديد.. جريمة قتل بسبب الإحساس بالحكرة بأحد الأسواق بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
من جديد.. جريمة قتل بسبب ''الإحساس بالحكرة'' بأحد الأسواق بمدينة طنجة
أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بمدينة طنجة اليوم، شابا يبلغ من العمر 18 سنة، بعد إرتكابه جريمة قتل راح ضحينها شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد شجار لفظي بأحد الأسواق المعروفة بمدينة طنجة.

شوف تيفي

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بمدينة طنجة اليوم، شابا يبلغ من العمر 18 سنة، بعد إرتكابه جريمة قتل راح ضحينها شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد شجار لفظي بأحد الأسواق المعروفة بمدينة طنجة.

وحسب مصادر مطلعة، تمكنت فرقة الأبحات التابعة للشرطة القضائية بمنطقة بني مكاد، من فك لغز جريمة قتل بحومة الحداد بطنجة راح ضحيتها شاب يبلغ 26 سنة، حيث ثم توقيف الجاني من مواليد سنة 1999، و الذي اعترف بالمنسوب إليه، بعد الدخول مع الضحية في نزاع لفظي بالسوق بعد أن كان الجاني يقوم بالتبضع بالسوق المذكور.

وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية قام بتعنيف الجاني ليتوجه مباشرة إلى منزله لاحساسه بالحكرة حسب اعترافاته ليقوم بحيازة سلاح أبيض و يتجه صوب الضحية بحومة الحداد ليدخل معه في شجار تبادلا من خلاله الضرب و الجرح انتهى بالجريمة المروعة.

وأضافت ذات المصادر، أن الجاني سيتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لاستكمال الأبحاث معه التي ستجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

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الأبحاث الشرطة الجاني التبضع شوف تيفي

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