هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب ﻿

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يومي السبت والأحد، سيعرفان موجة حرارة جد قوية، إذ ستكون الأجواء حارة في معظم أرجاء البلاد، وخاصة جنوب المملكة المغربية.

"شوف تيفي"



كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يومي السبت والأحد، سيعرفان موجة حرارة جد قوية، إذ ستكون الأجواء حارة في معظم أرجاء البلاد، وخاصة جنوب المملكة المغربية.



وأوضحت المديرية بأن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 41 و44 درجة في مراكش وخريبكة وبني ملال والفقيه بنصالح وسيدي قاسم ومكناس، وتاونات والصويرة، والراشيدية وزاكورة وطاطا وأسازاك وسمارة وتزنيت وسيدي افني.



وستتأرجح درجات الحرارة ما بين 37 و40 في اليوسفية والحوز وورزازات وسطات وتازة والحاجب وخنيفرة وصفرو والعرائش وبنسليمان وبولمان وجرسيف أوسرد، وواد الذهب.