 هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعتقالات داعمي حراك الحسيمة تصل الناظور | حوادث و حقوق

إعتقالات داعمي ''حراك الحسيمة'' تصل الناظور

مؤلم..صعقة كهربائية تنهي حياة لص حاول سرقة أسلاك نحاسية ببرشيد | حوادث و حقوق

مؤلم..صعقة كهربائية تنهي حياة لص حاول سرقة أسلاك نحاسية ببرشيد

من جديد.. جريمة قتل بسبب الإحساس بالحكرة بأحد الأسواق بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

من جديد.. جريمة قتل بسبب ''الإحساس بالحكرة'' بأحد الأسواق بمدينة طنجة

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب

يا ربي السلامة.. عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تروع تجار وزبناء سوق القريعة بالبيضاء وتشرمل صاحب محل تجاري | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تروع تجار وزبناء سوق القريعة بالبيضاء وتشرمل صاحب

بالفيديو..الفرونكو-جزائرية ليلى عيشي تنفي علاقتها بالبوليساريو في تصريح حصري لشوف تيفي من البيضاء | بووز

بالفيديو..الفرونكو-جزائرية ليلى عيشي تنفي علاقتها بالبوليساريو في تصريح حصري لشوف تيفي من البيضاء

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة و طريفة رفقة خضار حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة | بووز

فطور مع ولاد الشعب..أجواء بسيطة و طريفة رفقة خضار حكمات عليه الظروف يفطر فالزنقة

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة | مجتمع

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة

صادم.. أم عازبة تتخلص من رضيعها بإحراقه حيا | حوادث و حقوق

صادم.. أم عازبة تتخلص من رضيعها بإحراقه حيا

الوطن غالي والخيانة رخيصة

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 23:05 هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب | مجتمع
هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب
كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يومي السبت والأحد، سيعرفان موجة حرارة جد قوية، إذ ستكون الأجواء حارة في معظم أرجاء البلاد، وخاصة جنوب المملكة المغربية.

"شوف تيفي"

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن يومي السبت والأحد، سيعرفان موجة حرارة جد قوية، إذ ستكون الأجواء حارة في معظم أرجاء البلاد، وخاصة جنوب المملكة المغربية.

وأوضحت المديرية بأن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 41 و44 درجة في مراكش وخريبكة وبني ملال والفقيه بنصالح وسيدي قاسم ومكناس، وتاونات والصويرة، والراشيدية وزاكورة وطاطا وأسازاك وسمارة وتزنيت وسيدي افني.

وستتأرجح درجات الحرارة ما بين 37 و40 في اليوسفية والحوز وورزازات وسطات وتازة والحاجب وخنيفرة وصفرو والعرائش وبنسليمان وبولمان وجرسيف أوسرد، وواد الذهب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرارة المملكة المغربية خنيفرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة | مجتمع

خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة

سابقة... إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الإنتقال والسبب غريب | مجتمع

سابقة... إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الإنتقال والسبب غريب

أحكام تتراوح بين سنة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا | مجتمع

أحكام تتراوح بين سنة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا

بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية | مجتمع

بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

على غير المتوقع.. الفنان المغربي حاتم عمور يرد على حنان الفاضلي‎ | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

على غير المتوقع.. الفنان المغربي حاتم عمور يرد على حنان الفاضلي‎

ما هي تبعات موقف أنقرة من قطر على العلاقات التركية السعودية؟ | قنوات أخرى

ما هي تبعات موقف أنقرة من قطر على العلاقات التركية السعودية؟

لحظات من الرعب والخوف تصيب نيللي كريم في #رامز_تحت_الأرض | قنوات أخرى

لحظات من الرعب والخوف تصيب ''نيللي كريم'' في #رامز_تحت_الأرض

نيللي كريم تتأخر في الخروج من الطائرة.. ورامز جلال يستقبلها بتعليقات كوميدية | قنوات أخرى

نيللي كريم تتأخر في الخروج من الطائرة.. ورامز جلال يستقبلها بتعليقات كوميدية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إعتقالات داعمي حراك الحسيمة تصل الناظور | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

إعتقالات داعمي ''حراك الحسيمة'' تصل الناظور

مؤلم..صعقة كهربائية تنهي حياة لص حاول سرقة أسلاك نحاسية ببرشيد | حوادث و حقوق

مؤلم..صعقة كهربائية تنهي حياة لص حاول سرقة أسلاك نحاسية ببرشيد

من جديد.. جريمة قتل بسبب الإحساس بالحكرة بأحد الأسواق بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

من جديد.. جريمة قتل بسبب ''الإحساس بالحكرة'' بأحد الأسواق بمدينة طنجة

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة : بالصورة أصعب أيام رمضان ...موجة حرارة قوية السبت والأحد في هذه المناطق بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.