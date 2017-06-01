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يا ربي السلامة.. عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تروع تجار وزبناء سوق القريعة بالبيضاء وتشرمل صاحب محل تجاري

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 22:52 يا ربي السلامة.. عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تروع تجار وزبناء سوق القريعة بالبيضاء وتشرمل صاحب محل تجاري | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء تروع تجار وزبناء سوق القريعة بالبيضاء وتشرمل صاحب محل تجاري
عاشت تجار وزبناء سوق القريعة، عشية أمس الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام عصابة ملقبة بـ ''أولاد داود'' مدججة بالأسلحة البيضاء، بالهجوم على محل تجاري متخصص في بيع الأحذية الرياضية وشرملة صاحبه في

"شوف تيفي"

عاشت تجار وزبناء سوق القريعة، عشية أمس الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام عصابة ملقبة بـ "أولاد داود" مدججة بالأسلحة البيضاء، بالهجوم على محل تجاري متخصص في بيع الأحذية الرياضية وشرملة صاحبه في مشهد وصف بالخطير والمروع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن صاحب المحل وهو مهاجر بالديار الإيطالية، تفاجأ بأفراد العصابة المكونة من أربعة أفراد من بينهم فتاة، وهم يقومون بالهجوم عليه وطعنه في مناطق مختلفة من جسده قبل سرقة مبلغ مالي مهم كانت مخبأة في مكان خاص .

وأكد المصدر ذاته أن أفراد العصابة، فروا من سوق القريعة أمام أنظار المتواجدين بعين المكان الذين لم يحركوا ساكنا نظرا لعلمهم بخطورتهم، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية عقب إصابته بجروح خطيرة على مستوى اليد والرأس.

وأوضح ذات المصدر أن الضحية، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سوق القريعة المحل التجاري مهاجر مغربي

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