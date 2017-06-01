خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة ﻿

حول محسوبون على حراك الحسيمة أهدافهم نحو بيوت رجال الأمن، إذ أفادت مصادر خاصة ليومية الصباح، أن أعمال الشغب المسجلة استهدفت منازل و سيارات خاصة برجال الشرطة.

شوف تيفي:

حول محسوبون على حراك الحسيمة أهدافهم نحو بيوت رجال الأمن، إذ أفادت مصادر خاصة ليومية الصباح، أن أعمال الشغب المسجلة استهدفت منازل و سيارات خاصة برجال الشرطة.

و أفادت المصادر ذاتها أن منزلا يقطنه شرطي بإمزورن تعرض إلى الرشق بالحجارة و تكسير زجاج نوافده و إلحاق أضرار بالمنزل نفسه بعد اختراق الحجارة النوافذ، كما تعرضت سيارة تخص شقيق الشرطي و التي كانت مركونة بالخارج إلى تكسير زجاجها و تعييبها.

و في الإطار نفسه تضيف ذات المصادر أن الاستفزازات أخدت منعطفا مغايرا لشعارات الحراك إذ يجري أيضا استهداف رجال الشرطة أثناء وجودهم فرادى و هو ما تعرض له شرطي آخر،بعد أن رشقه المحتجون في اليوم نفسه قرب حي سيدي عابد بالحسيمة.