خطير..رفاق الزفزافي يستهدفون رجال الأمن بالحسيمة ﻿

شوف تيفي:
حول محسوبون على حراك الحسيمة أهدافهم نحو بيوت رجال الأمن، إذ أفادت مصادر خاصة ليومية الصباح، أن أعمال الشغب المسجلة استهدفت منازل و سيارات خاصة برجال الشرطة.
و أفادت المصادر ذاتها أن منزلا يقطنه شرطي بإمزورن تعرض إلى الرشق بالحجارة و تكسير زجاج نوافده و إلحاق أضرار بالمنزل نفسه بعد اختراق الحجارة النوافذ، كما تعرضت سيارة تخص شقيق الشرطي و التي كانت مركونة بالخارج إلى تكسير زجاجها و تعييبها.
و في الإطار نفسه تضيف ذات المصادر أن الاستفزازات أخدت منعطفا مغايرا لشعارات الحراك إذ يجري أيضا استهداف رجال الشرطة أثناء وجودهم فرادى و هو ما تعرض له شرطي آخر،بعد أن رشقه المحتجون في اليوم نفسه قرب حي سيدي عابد بالحسيمة.
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