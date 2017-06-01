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صادم.. أم عازبة تتخلص من رضيعها بإحراقه حيا

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 19:49 صادم.. أم عازبة تتخلص من رضيعها بإحراقه حيا | حوادث و حقوق
صادم.. أم عازبة تتخلص من رضيعها بإحراقه حيا
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، بوضع أم عازبة ووالدتها قيد الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري من طرف الضابظة القضائية للدرك الملكي بمركز أفورار التابع لتراب إقليم أزيلال، بتهمة قتل و

شوف تيفي:

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، بوضع أم عازبة ووالدتها قيد الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري من طرف الضابظة القضائية للدرك الملكي بمركز أفورار التابع لتراب إقليم أزيلال، بتهمة قتل و حرق مولود و المشاركة في ذلك.


و تعود تفاصيل الواقعة حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسوع،حين قام أحد الأشخاص بإخطار السلطات المحلية و عناصر الدرك الملكي بمركز أفورار بقيام شابة ووالدتها بالتخلص من المولود بإحراقه وسط ركام من الأعشاب اليابسة و الأثواب مما حرك المصالح الأمنية المذكورة التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

و أفادت مصادر مطلعة أن المعطيات الأولية للبحث أفادت أن الأمر يتعلق بأم عازبة لديها طفل في السابعة من العمر.

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شوف تيفي المغرب أم عازبة مولود حرق

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