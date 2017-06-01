تزامنا ورمضان..إستعلامات أكادير تحجز 173 قنينة للشيشا بكورنيش أكادير ﻿

فعّلت المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأكادير، ليلة أمس الخميس 08 يونيو، عملية أمنية همت مجموعة من المقاهي والمطاعم التي تنشط في تقديم خدمة ''تدخين المعسل بالتقسيط'' بالقطاع السياحي للمدينة.

شوف تيفي



فعّلت المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأكادير، ليلة أمس الخميس 08 يونيو، عملية أمنية همت مجموعة من المقاهي والمطاعم التي تنشط في تقديم خدمة "تدخين المعسل بالتقسيط" بالقطاع السياحي للمدينة.



وقد مكنت هذه العملية من حجز ما مجموعه 173 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، مع إنجاز مساطر قضائية في حق المخالفين، حيث أضحت بعض الشخصيات المعروفة بنفوذها بمدينة أكادير، متخصصة في تحويل المحلات والمطاعم إلى أماكن لتدخين الشيشة من ساعات غروب الشمس إلى شروقها.



وحسب مصادر خاصة "لشوف تيفي" فالعملية تندرج في إطار المجهودات الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة ذات الأثر السلبي على الصحة والسكينة العمومية .