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انفراد..''عبد الله بوانو'' يرفض لجنة برلمانية للإستطلاع حول المحروقات

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 19:07 انفراد..عبد الله بوانو يرفض لجنة برلمانية للإستطلاع حول المحروقات | بوليتيك
انفراد..''عبد الله بوانو'' يرفض لجنة برلمانية للإستطلاع حول المحروقات
علمت ''شوف تيفي'' أن البرلماني باسم فيدرالية اليسار الديموقراطي ''عمر بلافريج'' وجه طلبا لرئيس مجلس المالية بمجلس النواب ''عبد الله بوانو'' بتكليفه بمهمة إستطلاعية رفقة برلمانيين آخرين في اللجنة، للبحث

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن البرلماني باسم فيدرالية اليسار الديموقراطي "عمر بلافريج" وجه طلبا لرئيس مجلس المالية بمجلس النواب "عبد الله بوانو" بتكليفه بمهمة إستطلاعية رفقة برلمانيين آخرين في اللجنة، للبحث عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع المحروقات.

وحسب مصادر مطلعة، فالطلب الذي قدمه البرلماني "عمر بلافريج" لم يجد صدى طيبا لدى رئيس لجنة المالية "عبد الله بوانو" المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث أن الطلب نجاوز أسبوعين على توصل رئيس بلدية مكناس به، لكن من دون أي ردة فعل سواء بالإيجاب أو السلب.

وأفادت ذات المصادر، أن "عبد الله بوانو" بتخوف من ردة فعل وزير الشؤون العامة والحكامة، "لحسن الداودي" الذي سبق له أن إنتقد برلمانيا باسم حزب المصباح عن مدينة طنجة بعد طرح سؤال حول المحروقات بالمغرب، حيث أن لجنة إستطلاع أو تحقيق ستكشف العديد من الخبايا خاصة حول بطائق البنزين والمحروقات التي يستفيذ منها البرلمانيون والتي يعلم "بوانو" كل تفاصيلها من موقعه كرئيس لجنة المالية.

من جهة ثانية، تحدى برلماني بحزب العدالة والتنمية، قبول زميله في الفريق، "عبد الله بوانو" قبول لجنة إستطلاع أو تقصي حقائق يشرف عليها نواب برلمانيون، معارضون لتيار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير لحسن الداودي من داخل حزب المصباح، أو خارجه.

وكالعادة، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا مع البرلماني، "عبد الله بوانو" لأخذ رأيه حول طلب عمر بلافريج بعد أزيد من 15 يوم على وضع طلب لجنة التحقيق والإستطلاع، لكن هواتفه خارج التغطية.

‫شوف تيفي

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الحكومة عمر بلافريج الطلب المحروقات الإستطلاع شوف تيفي

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