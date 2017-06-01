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ليلى عيشي المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية تقصف منافسها مجيد غلاب من المغرب

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 19:00 ليلى عيشي المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية تقصف منافسها مجيد غلاب من المغرب | بوليتيك
ليلى عيشي المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية تقصف منافسها مجيد غلاب من المغرب
قصفت الفرنسية من أصول جزائرية، ليلى عيشي مرشحة حركة“ الجمهورية إلى الأمام” التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، منافسها مجيد غلاب خلال كلمة أدلت بها خلال

"شوف تيفي"

قصفت الفرنسية من أصول جزائرية، ليلى عيشي مرشحة حركة“ الجمهورية إلى الأمام” التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، منافسها مجيد غلاب خلال كلمة أدلت بها خلال الندوة الصحفية المنعقدة في هذه اللحظات بالبيضاء.

وأكدت ليلى عيشي أن منافسها في الانتخابات التشريعية الفرنسي من أصول مغربية مجيد غلاب لا يتوفر على الشجاعة،بعد أن رفض مناظرتها، حتى ترد عليه بعد اتهامه إياها بدعم جبهة البوليساريو وبمعاداتها للمملكة المغربية.

وعبرت عيشي عن فخرها الكبير لقيامها بزيارة المغرب، مؤكدة في الوقت ذاته عقدها لندوة ثانية بمدينة مراكش، لتوضيح مجموعة من الأمور المتعلقة بحملتها الانتخابية وبمنافسها مجيد غلاب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جبهة البوليساريو ليلى عيشي

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