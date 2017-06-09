عاجل وبالصور..من قلب الدارالبيضاء.. المرشحة للانتخابات التشريعية الفرنسية ليلى عيشي تنفي دعمها لجبهة البوليساريو ﻿

نفت الفرنكو-جزائرية، ليلى عيشي مرشحة حركة “ الجمهورية إلى الأمام” التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية الفرنسية، دعمها لجبهة البوليساريو، خلال الندوة الصحفية

"شوف تيفي"

نفت الفرنكو-جزائرية، ليلى عيشي مرشحة حركة “ الجمهورية إلى الأمام” التي أسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية الفرنسية، دعمها لجبهة البوليساريو، خلال الندوة الصحفية المنعقدة في هذه اللحظات بالبيضاء.

وأكدت ليلى عيشي أن عقدها لهذه الندوة بمدينة الدار البيضاء، جاء للحديث حول ترشحها، وأيضا للرد على تصريحات مجيد غلاب منافسها في الانتخابات التشريعية الفرنسية، الذي اتهمها بدعم جبهة البوليساريو وبمعاداتها للمملكة المغربية،مضيفة خلال حديثها عن رفعها دعوى قضائية ضده.



وكانت عيشي قد نشرت بيانا شهر ماي الماضي، أكدت من خلاله بأنها لم تخرج بتصريحات ضد المغرب أو شعبه، مشيرة إلى أنها تمثل فرنسا وتؤمن بموقفها وموقف الأمم المتحدة.