 بعد لقاء أب وأم ''ناصر الزفزافي''.. منيب تؤجل زيارتها لمدينة الحسيمة رفقة ''آيت إيدر'' ﻿
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بعد لقاء أب وأم ''ناصر الزفزافي''.. منيب تؤجل زيارتها لمدينة الحسيمة رفقة ''آيت إيدر''

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 18:15 بعد لقاء أب وأم ناصر الزفزافي.. منيب تؤجل زيارتها لمدينة الحسيمة رفقة آيت إيدر | بوليتيك
بعد لقاء أب وأم ''ناصر الزفزافي''.. منيب تؤجل زيارتها لمدينة الحسيمة رفقة ''آيت إيدر''
علمت ''شوف تيفي'' أن الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب قد أجلت رفقة القيادي التاريخي للحزب ''محمد بن سعيد أيت إيدر'' زيارتها لمدينة الحسيمة التي كانت مرتقبة يوم الأحد المقبل، تزامنا

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب قد أجلت رفقة القيادي التاريخي للحزب "محمد بن سعيد أيت إيدر" زيارتها لمدينة الحسيمة التي كانت مرتقبة يوم الأحد المقبل، تزامنا والتكريم الذي سيحضى به المقتدر "أيت إيدر" بمدينة مكناس.

وقالت نبيلة منيب في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أنها ستقوم بزيارة لمنطقة الريف رفقة "أيت إيدر"، لكن بعد تحسن الأوضاع وفق تعبيرها، مؤكدة بأن اللقاء الذي جمعها بوالدا المسؤول الأول عن إحتجاجات الحسيمة المعتقل بسجن عكاشة، كشف لها العديد من الأمور، من بينها الشخصية القوية التي يتمتع بها والدا "ناصر الزفزافي" والترفع عن الشكور رغم قلة الإمكانات.

وأوضحت منيب في إتصال مع "شوف تيفي" أن الحل لإحتجاجات الحسيمة اليوم هو إطلاق سراح المعتقلين، موضحة بأن أحزاب الأغلبية الحكومية زادوا الأمر تعقيدا بعد وصفهم المحتجين بالإنفصاليين.

‫شوف تيفي

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الحكومة الإنفصال الإحتجاجات الإشتراكي شوف تيفي

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بعد لقاء أب وأم ''ناصر الزفزافي''.. منيب تؤجل زيارتها لمدينة الحسيمة رفقة ''آيت إيدر''

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