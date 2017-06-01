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صادم وجد مؤلم.. العثور على أستاذ مادة الفلسفة مشنوق بالرباط

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 17:55 صادم وجد مؤلم.. العثور على أستاذ مادة الفلسفة مشنوق بالرباط | حوادث و حقوق
صادم وجد مؤلم.. العثور على أستاذ مادة الفلسفة مشنوق بالرباط
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، اهتز يومه الجمعة، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في العثور على أستاذ جثة هامدة وهو معلق إلى شجرة بواسطة حبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، اهتز يومه الجمعة، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في العثور على أستاذ جثة هامدة وهو معلق إلى شجرة بواسطة حبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الهالك الذي يعمل كأستاذ لمادة الفلسفة بمدينة الخميسات، ويبلغ من العمر قيد حياته 50 سنة، عثر عليه مواطنون جثة هامدة، ليسارعوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة ومحيطها.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف إن كان الأمر يتعلق بانتحار أم بجريمة قتل راح ضحيتها هذا الأستاذ.

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المغرب شوف تيفي الفلسفة المصالح الأمنية الخميسات الرباط

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