تســــريب.:هذا هو النجم الذي فاز بلقب ماستر شاف النجوم في رمضان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي تمكن من الفوز بلقب برنامج ''ماستر شيف النجوم، في نسخته الثانية والذي يُعرض على القناة الثانية خلال رمضان.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي تمكن من الفوز بلقب برنامج "ماستر شيف النجوم، في نسخته الثانية والذي يُعرض على القناة الثانية خلال رمضان.

ومن بين النجوم الذين يُشاركون في هذه النسخة الفكاهي إيكو والممثلة دنيا بوطازوت، بالإضافة إلى الممثل طارق البخاري وعارضة الأزياء ليلى حديوي والمغني عبد الحفيظ الدوزي.

و يحظى البرنامج بنسبة متابعة كبير كل خميس على القناة الثانية، حيث يكون النجوم المغاربة في مهمة لإعداد أطباق محددة وأخرى من اختيارهم، وبناء على آراء لجنة التحكيم والنتائج المحصل عليها، يتم إقصاء أحد المتبارين.