الملك محمد السادس يُعزي الرئيس الإيراني على إثر الاعتداءات التي استهدفت البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، وذلك على إثر الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني.

"شوف تيفي"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، وذلك على إثر الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس روحاني، ومن خلاله للشعب الإيراني الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق عبارات المواساة والتضامن.

كما عبر الملك عن استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة، التي لم تراع حرمة وقدسية شهر رمضان المبارك، مؤكدا للرئيس الإيراني إدانة المملكة المغربية للإرهاب المقيت، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

ومما جاء في البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، أعبر لكم وللأسر المكلومة، عن أحر التعازي، داعيا الله تعالى، ببركات هذا الشهر الفضيل، أن يتغمد الضحايا الأبرياء بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".