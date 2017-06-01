كونفدانشيال'' ضرباتها فالعين العورة بعد حديثها عن الحمائم والصقور في قلب أجهزة المغرب... ﻿

ذهب مقال ل''مغرب كونفدانشيال'' إلى حد القول بأن هناك صراعا بين مختلف الأجهزة الأمنية في مقاربة الحراك الاجتماعي بالريف، وبناء على تحليل سطحي يبرز أن كاتبه غير ملم بطبيعة المؤسسات الأمنية

شوف تيفي:

ذهب مقال ل"مغرب كونفدانشيال" إلى حد القول بأن هناك صراعا بين مختلف الأجهزة الأمنية في مقاربة الحراك الاجتماعي بالريف، وبناء على تحليل سطحي يبرز أن كاتبه غير ملم بطبيعة المؤسسات الأمنية وتدبيرها الإداري والقانوني ، وعلاقتها بباقي المؤسسات، فقد ذكر أن هناك نفوذا للأمنيين المتشددين مقابل وجود حمائم ممثلا في الجنرال حسني بن سليمان الذي يميل أكثر إلى المقاربة الاجتماعية والسياسية بدل المقاربة الأمنية، والواقع أن ما خفي لدى "موقع المغرب السري"، هو الجهل القانوني بطبيعة اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأمنية بكل تفريعاتها، إن المنطلقات الخاطئة لم يكن بإمكانها سوى أن تؤدي إلى نتائج خاطئة وفق القاعدة المنطقية السليمة، ويبدو جهل كاتب مقال قمع "حراك الريف" يحيي التوتر بين الأجهزة الأمنية" بالواقع المؤسساتي بالمغرب، في كون أن قرار حفظ النظام العام يعود إلى السلطة الإدارية التي هي غير ممثلة في السلطة الحكومية أو السلطة الوزارية، بل هو اختصاص فوضه وزير الداخلية منذ الستينيات إلى العمال وولاة الأقاليم والجهات هم فقط من يملكون سلطة الترخيص لكل ما يرتبط بالحريات العامة (تجمعات، وقفات احتجاجية، مسيرات اجتماعات، وتظاهرات..)،

وعدم الترخيص أو فض التجمعات والتظاهرات بالقوة العمومية، هو قرار يتخذه العمال والولاة أو من يمثله الباشا أو القائد هي التي تصدر القرار، وليس مسؤولو الدرك أو الشرطة أو غيرهما وفق نص القانون، ذلك أن القوات العمومية فهي مكلفة فقط بتنفيذ القرار،( الدرك الملكي في المجال القروي، والشرطة في المجال الحضري)، كل في مجال اختصاصه، يقول الفصل 13 من الظهير المنظم مثلا لوظائف الدرك الملكي:"بصرف النظر عن الحالات التي يتدخل فيها الدرك اختيارا بمقتضى القوانين والضوابط التي يكلف بتطبيقها فإنه يعمل لفائدة مختلف السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية بمقتضى ما توجهه هذه السلطات من أوامر بالتسخير أو مطالب المساعدة".

من هنا ينتفي الحديث عن وجود حمائم وصقور في قلب الأجهزة الأمنية بمختلف تفرعاتها، وأن هذا المسؤول كان يميل إلى هذا الخيار والآخر كان متشددا، إذ لا جهل أقوى من مثل هذا الادعاء والذي لا يعتبر جديدا لدى "مغربكونفدانشيال"، ومن تم فعدم معرفة كيفية اتخاذ القرار الذي هو محض إقليمي أو جهوي، لا يعود فيه عادة العمال والولاة إلى الإدارة المركزية من باب الإخبار بقرار لا تلقيه، ففض اجتماع بالقوة في مريرت أو تنغير أو الحسيمة ذاتها لا يعود أمر إصداره إلى الإدارة المركزية هذا هو القانون وهذا هو التدبير المؤسساتي الذي قفز عليه المقال المشار إليه.

بناء عليه لا يمكن الحديث عن إدارة حمائمية وأخرى صقورية إذ في حالة حراك شمل المدينة وجهاتها القروية فإن القرار الإداري للعامل أو الوالي بتدخل القوات العمومية، ليس اختياريا بالنسبة للدرك وإجباريا لدى الأمن أو العكس، فهو قرار ملزم لجميع أصناف القوات العمومية حسب مجال التدخل، وهي ملزمة بالتنفيذ فقط لا باتخاذ القرار، وهو ما أفقد مقال "مغرب كونفدانشيال" الحد الأدنى للمصداقية وصحة المعلومة أو أي عمل صحافي جاد.

ويمكن أن نضرب مثالا آخر على تهافت مقال"الكونفدانشيال"، بالبرنامج التنموي المتوسطي للحسيمة، فهو برنامج مركزي، أي مشروع للحكومة، لكن الذي يسهر على تنفيذه وسير أشغاله هو ممثل الدولة بالمنطقة من والي أو عامل بتنسيق مع المؤسسات المنتخبة، كل في دائرة اختصاصه، وهنا ينتفي وجود الأشخاص، فالمؤسسات هي التي تتخذ القرار وفق ما يخوله لها القانون المنظم لمجال اشتغال المؤسسات المعنية، كذلك الأمر بالنسبة للأجهزة المكلفة بحفظ النظام العام، التي لا سلطة تقريرية لها ببساطة لأن المشرع لم يفوض لها أي سلطة، بل القرار هو بيد العامل والوالي لا المصالح المركزية.



من جهة أخرى، كيفما كانت مسارات مشكل الحراك الاجتماعي بالحسيمة، فإن التعامل معها لا يمكن أن يتم خارج الإطار القانوني، فمع اعتقال متزعمي الحراك، فإن الأمور قد تسير في اتجاه ممارسة قد تفضي إلى جنح أو جنايات في قضية زفزافي ورفاقه، من يملك صلاحيات تدبير القانون، إنها النيابة العامة التي لها تكييف التهمة، ودور الشرطة القضائية أنها تمارس اختصاصاتها تحت إشراف النيابة العامة التي تدبر الأمر تحت إشراف القضاء الذي يملك سلطة تتبع الأمور من أولها إلى آخرها من أجل السهر على تطبيق أمثل للقانون، وهو ما غاب عن ذهن كاتب المقال السطحي في "مغرب كونفدانشيال"، فبرزت سذاجته وعدم إلمامه بالأمور كما تجري في الواقع المغربي، من هنا فراغ استنتاجاته السياسية من أي مصداقية.