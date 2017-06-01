هروب أشهر طبيب تجميل في العالم العربي بعد تسببه في وفاة سيدة ثرية خلال عملية شفط ذهون+تفاصيل مؤلمة ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية نقلا عما أسمته مصادر أمنية بلبنان أن الدكتور اللبناني الشهير نادر صعب، الذي يعتبر من أشهر جراحي التجميل بالعالم العربي، فر إلى دولة قبرص، مباشرة بعد الضجة الإعلامية التي

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية نقلا عما أسمته مصادر أمنية بلبنان أن الدكتور اللبناني الشهير نادر صعب، الذي يعتبر من أشهر جراحي التجميل بالعالم العربي، فر إلى دولة قبرص، مباشرة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب وفاة سيدة أجرى لها عملية تجميل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بشابة أردنية "فرح قصاب" أم لطفلين تبلغ من العمر 33 عاما وهي ابنة رجل أعمال شهير، قررت إجراء عملية لشفط الذهون وقصدت مستشفى الدكتور نادر صعب في لبنان، حيث سافرت من دبي إلى بيروت بصحبة أمها ولكنها لم تخبر والدها لأنها تعلم رفضه مثل هذه العمليات، وعلى الرغم من ذهابها إلى المستشفى لغرض محدد إلا أن الطبيب المذكور أقنعها بضرورة إجراء عدة عمليات لشفط الذهون في منطقة الفخذ والأوراك والبطن والصدر، ولأنه يهدف إلى جمع أكبر قدر من الدولارات، شجعها على إجراء عملية لرفع الحواجب وأخرى لتجميل الأنف بتكلفة إجمالية، وصلت لـ 50 ألف دولار.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن مجريات العملية التي أجريت للسيدة أن القيام بالشفط وبتعديل مناطق أخرى في جسدها في وقت واحد يعتبر من الناحية الطبية مستحيلا، بالإضافة إلى أن مستشفى الدكتور "نادر صعب" لم تكن مجهزة بغرفة إنعاش مما ساهم في تعقيد الأمور خلال العملية، حيث فوجئت أمها بعد أن شاهدت ابنتها فاقدة للوعي تماماً، ليتم نقلها إلى مستشفى بمنطقة "جونية" بلبنان، تعود ملكيتها لصديق الطبيب المذكور والذي تم بها إعداد شهادة الوفاة التي تفيد أن "فرح قصاب"، فارقت الحياة في مستشفى الصديق وليس بمسشفى الطبيب الذي أجرى عملية التجميل.

وأشارت هذه المصادر الإعلامية أن السفارة الأردنية وفور توصلها بمعلومات أولية بخصوص واقعة وفاة فرح قصاب التي تحمل الجنسية العراقية الأردنية، دخلت على الخط، وتقدمت إلى وزير العدل اللبناني بمذكرة لإغلاق المستشفى ومحاكمة الطبيب.



