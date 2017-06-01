سابقة... إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الإنتقال والسبب غريب ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها، صدم أساتذة اللغة الأمازيغية بإقصائهم من الانتقال بصفة التخصص، حيت أن البرنامج الخاص بهذه العملية لا يوفر خيار تخصص الأمازيغية، و يقتصر فقط على تخصصات العربية أو

شوف تيفي



في سابقة هي الأولى من نوعها، صدم أساتذة اللغة الأمازيغية بإقصائهم من الانتقال بصفة التخصص، حيت أن البرنامج الخاص بهذه العملية لا يوفر خيار تخصص الأمازيغية، و يقتصر فقط على تخصصات العربية أو الفرنسية أو المزدوج، و هو ما تضيع معه حقوق هذه الفئة في الانتقال من منطقة لأخرى.



وفي ذات السياق، حصلت "شوف تيفي" على سؤال شفوي آني، موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بشأن إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الانتقال من أجل التخصص، وفقا لقانون رقم50.05 الذي غير و تمم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4شعبان 1377(24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأوضح النائب البرلماني باسم حزب الإستقلال "الحسين ازوكاغ" حسب السؤال الشفوي الآني، أنه "ووفقا للفصل 38 مكرر وخاصة الفقرة الثالثة منه، التي تنص على أنه من حق كل موظف أن ينتقل من مقر عمل إلى آخر إذا توفرت الشروط لذلك، فمنذ سنة 2012 تم إحداث المراكز الجهوية للتربية و التكوين و تخرجت منها عدة أفواج من الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيعية، لكن هذه الفئة صدمت بإقصائها من الانتقال بصفة التخصص، حيت أن البرنامج الخاص بهذه العملية لا يوفر خيار تخصص الأمازيغية، و يقتصر فقط على تخصصات العربية أو الفرنسية أو المزدوج، و هو ما تضيع معه حقوق هذه الفئة في الانتقال".



وتساءل أزوكاغ حسب تعليق له على الفايسبوك، متوجها للوزير المسؤول عن القطاع، "عن التدابير الإجرائية المتعين اعتمادها لوضح حد لهذا الميز و الإقصاء الغير المبررين لأساتذة اللغة الأمازيغية من الانتقال بصفة التخصص".





