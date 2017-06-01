حصري:ربيع القاطي يكشف حقيقة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

أكد الممثل المغربي ربيع القاطي، في اتصال هاتفي أجرته معه قناة ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أنه وقع فعلا في فخ الكاميرا الخفية وأن جميع اللقطات كانت حقيقية خلال حلقته التي تم بثها يوم أمس الخميس على

شــوف تيفي : محمد بوحتة

أكد الممثل المغربي ربيع القاطي، في اتصال هاتفي أجرته معه قناة ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أنه وقع فعلا في فخ الكاميرا الخفية وأن جميع اللقطات كانت حقيقية خلال حلقته التي تم بثها يوم أمس الخميس على القناة الثانية خلال برنامج المقالب ''مشيتي فيها''.

وأضاف القاطي، أن الحلقة التي كان ضحيتها لم تكن مفبركة، مؤكدا أنه كان يعتقد أنه يصور مشاهد فيلم سينمائي ليتفاجئ بعد ذلك أنه وقع في مصيدة الكاميرا الخفية.

واختتم الممثل ربيع القاطي كلامه، أن طاقم برنامج ''مشيتي فيها'' ''داروها بيا''.