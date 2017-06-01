أحكام تتراوح بين سنة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما توبعوا من أجل أفعال إرهابية بسلا ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا

"شوف تيفي"+"و م ع"





قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنة وثماني سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.



وقضت المحكمة، في ملف توبع فيه ثلاثة متهمين، بثمانية سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وبسبع سنوات سجنا في حق المتهم الثاني، فيما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن أفعال تكون جريمة إرهابية".



وأصدرت المحكمة حكما بالحبس أربع سنوات نافذة لكل واحد من أربعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة بعد إدانتهم من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق"، وقضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنتين نافذة في حق متهمين اثنين بعد إدانتهما من أجل "عدم التبليغ عن فعل يكون جريمة إرهابية".



كما قضت المحكمة بسنة نافذة لكل واحد من متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل "الإشادة بأفعال إرهابية".



من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 6 و13 يوليوز المقبل في ثلاثة ملفات منفصلة يتابع فيها تسعة متهمين من أجل أفعال إرهابية.



