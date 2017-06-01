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وأخيرا...خليفة ''ناصر الزفزافي'' تخرج للعلن بعد نفي خبر اعتقالها

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 16:11 وأخيرا...خليفة ناصر الزفزافي تخرج للعلن بعد نفي خبر اعتقالها | بوليتيك
وأخيرا...خليفة ''ناصر الزفزافي'' تخرج للعلن بعد نفي خبر اعتقالها
خرجت نوال بن عيسى الملقبة بخليفة ''ناصر الزفزافي''، بتدوينة جديدة على حائطها بالفايسبوك، تؤكد بأنها لم ''تمت بعد''، بعد اختفائها عن الأنظار لفترة بعد نشرها لوثيقة استدعاء للشرطة في وقت سابق.

شوف تيفي

خرجت نوال بن عيسى الملقبة بخليفة ''ناصر الزفزافي''، بتدوينة جديدة على حائطها بالفايسبوك، تؤكد بأنها لم ''تمت بعد''، بعد اختفائها عن الأنظار لفترة بعد نشرها لوثيقة استدعاء للشرطة في وقت سابق.

وقالت ''نوال بن عيسى'' التي يتهمها بعض نشطاء حراك الحسيمة بمحاولة الركوب على الاحتجاجات ومقايضته لمصالح خاصة، ''قالت'' على صفحتها بالفايسبوك بأنها لم تمت بعد ، تعليقا لصورة لها مع المعتقل بسجن عكاشة ''محمد جلول''.

هذا، وكشف مصدر مطلع من مدينة الحسيمة، أن إستدعاء نوال بن عيسى من طرف الشرطة، كان لأخذ معلومات كشاهدة عيان حول عدد من الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة مؤخرا.


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الحسيمة نوال بت عيسى الأحداث الحسيمة شوف تيفي

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