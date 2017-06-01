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صادم.. رضيعة تسقط من الطابق الثاني وتفارق الحياة بإنزكان

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 16:02 صادم.. رضيعة تسقط من الطابق الثاني وتفارق الحياة بإنزكان | حوادث و حقوق
صادم.. رضيعة تسقط من الطابق الثاني وتفارق الحياة بإنزكان
اهتزت منطقة الدشيرة الجهادية بانزكان، ليلة الخميس الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، عقب سقوط رضيعة من نافذة شقة أسرتها التي تتواجد بالطابق الثاني.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة الدشيرة الجهادية بانزكان، ليلة الخميس الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، عقب سقوط رضيعة من نافذة شقة أسرتها التي تتواجد بالطابق الثاني.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن أسرة الرضيعة البالغة من العمر قيد حياتها سنة ونصف، وقفت على بشاعة الحادث المؤلم وخطورة الإصابات التي تعرضت لها الهالكة، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الضرورية إلا أنها فارقت الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمنزل الرضيعة، وفتحت تحقيقا بإشراف من النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدشيرة الجهادية مستشفى الحسن الثاني انزكان

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