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حزبان يدعوان حكومة العثماني إلى الإستجابة الفورية لمطالب ساكنة الحسيمة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 15:36 حزبان يدعوان حكومة العثماني إلى الإستجابة الفورية لمطالب ساكنة الحسيمة | بوليتيك
حزبان يدعوان حكومة العثماني إلى الإستجابة الفورية لمطالب ساكنة الحسيمة
عبر حزب القوات المواطنة عن مساندته للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يتم التعبير عنها بطريقة سلمية بإقليم الحسيمة، وحث الحكومة على معالجة الوضع بطريقة ايجابية تعتمد على الحوار البناء مع ايجاد

شوف تيفي.. ومع

عبر حزب القوات المواطنة عن مساندته للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يتم التعبير عنها بطريقة سلمية بإقليم الحسيمة، وحث الحكومة على معالجة الوضع بطريقة ايجابية تعتمد على الحوار البناء مع ايجاد حلول لتصفية الأجواء.

وناشد الحزب مختلف الأطراف "التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وعدم إتاحة الفرصة لبعض الجهات التي تسعى إلى استغلال مثل هذه الأوضاع وتحويلها الى أزمات تمس بالاستقرار".

من جهته، دعا حزب اليسار الأخضر المغربي الى احترام آجال تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة بالمنطقة، مع اعتماد المحاسبة الصارمة في حال الإخلال بالالتزامات أو التماطل في تحمل المسؤوليات.

وعبر الحزب عن نبذه للعنف "أيا كان نوعه ومصدره ومبراراته"، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات الحوار والوساطة والتفاوض، كما شدد حزب الوحدة والديمقراطية، من جانبه، على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها إزاء هذا الملف، وأخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار ومعالجتها بشكل فوري، فضلا عن خلق أوراش لتشغيل العاطلين وتوفير الخدمات الاساسية في التعليم والصحة والسكن والشبكة الطرقية، وكذا تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة في سائر القطاعات.

واقترح الحزب تشكيل "جبهة وطنية لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي تضم مختلف القوى الوطنية الحية خدمة للمصالح العليا للوطن"، داعيا الى العمل على إيجاد الحلول اللازمة لسائر المشاكل المطروحة.


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