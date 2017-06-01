حزب التقدم والإشتراكية يشيد بتعامل السلطات المعنية مع المحتجين في حراك الحسيمة ﻿

أكدت عدد من الأحزاب السياسية دعمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي عبرت عنها ساكنة إقليم الحسيمة وبعض المناطق الأخرى، داعية الحكومة إلى التعاطي معها بإيجابية، ونبهت هذه الأحزاب، في

شوف تيفي..ومع



أكدت عدد من الأحزاب السياسية دعمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي عبرت عنها ساكنة إقليم الحسيمة وبعض المناطق الأخرى، داعية الحكومة إلى التعاطي معها بإيجابية، ونبهت هذه الأحزاب، في بلاغات أصدرتها على خلفية الأحداث التي تشهدها هذه المنطقة، اإلى ضرورة قطع الطريق أمام المحاولات الرامية الى الزيغ بهذه المطالب عن مقاصدها المشروعة، مطالبة بالتحلي بالمسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن.

وفي هذا الإطار، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن "قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة"، مبديا في الوقت ذاته، أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من "انزلاقات".

وسجل الحزب "بإيجابية" تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية في أشكالها السلمية، طيلة شهور وفقا لضوابط القانون، داعيا مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة.

وطالب، أيضا، بتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراج الاجواء وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة.





