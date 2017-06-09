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حليمة موريد تتألق مع مجموعة كوزومار في ليالي رمضان و تضرب موعدا للمغاربة في موروكومول

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 15:15 حليمة موريد تتألق مع مجموعة كوزومار في ليالي رمضان و تضرب موعدا للمغاربة في موروكومول | اقتصاد
حليمة موريد تتألق مع مجموعة كوزومار في ليالي رمضان و تضرب موعدا للمغاربة في موروكومول
سيكون عشاق الطبخ المغربي والعالمي على موعد مع حليمة موريد، الفائزة بلقب ماستر شيف المغرب في نسخته الأولى سنة 2014 يوم السبت المقبل 17 يونيو على الساعة العاشرة والنصف ليلا بمحل « فناك » بموروكومول وذلك

شوف تيفي

 

سيكون عشاق الطبخ المغربي والعالمي على موعد مع حليمة موريد، الفائزة بلقب ماستر شيف المغرب في نسخته الأولى سنة 2014 يوم السبت المقبل 17 يونيو على الساعة العاشرة والنصف ليلا بمحل « فناك » بموروكومول وذلك خلال حصة مخصصة للإهداءات بشراكة مع المجموعة السكرية كوسومار.

وحسب بلاغ أصدرته مجموعة كوسومار توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن الشاف حليمة ستقدم خلال جلسة الإهداءات أربع كتيبات مخصصة في الحلويات للحاضرين والتي سبق لها أن قدمتها للعموم شهر فبراير المنصرم ضمن فعاليات معرض الكتاب بالدارالبيضاء.

هذا وانضمت حليمة موريد إلى المجموعة السكرية كوسومار حيث أصدرتا سلسلة تشتمل على أربع كتیبات مخصصة للحلویات تتمثل في الكعك، حلویات المناسبات، وسكاكر الأطفال “كورموندیز” والمشروبات.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اقتصاد حليمة موريد المجموعة السكرية كوسومار أسرار النجاح بموروكومول حصة إهداءات شوف تيفي

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