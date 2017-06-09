 بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية ﻿
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بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 14:48 بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية | مجتمع
بالصور.. هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الاكتشاف التاريخي بعد العثور على أقدم إنسان عاقل باليوسفية
عبر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، يومه الجمعة عن اعتزازه وفخره الكبيرين، خلال ندوة صحفية بمقر أكاديمة المملكة بالعاصمة الرباط، والتي تم خلالها تسليط الضوء على الحدث العلمي العالمي الجديد في

"شوف تيفي"

 

عبر وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، يومه الجمعة عن اعتزازه وفخره الكبيرين، خلال ندوة صحفية بمقر أكاديمة المملكة بالعاصمة الرباط، والتي تم خلالها تسليط الضوء على الحدث العلمي العالمي الجديد في مجال التراث، المتمثل في اكتشاف أقدم إنسان-صنف الإنسان العاقل- بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية.

وأكد الأعرج في كلمته بهاته المناسبة أن هذا الاكتشاف العلمي الجديد تم في إطار برنامج بحث علمي يسهر على تنفيذه المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط التابع لوزارة الثقافة والاتصال بتعاون مع معهد ماكس بلانك بألمانيا، تحت إشراف الأستاذين عبد الواحد بن نصر عن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث و جان جاك يوبلان Jean Jacques Hublin عن معهد ماكس بلانك للأنتروبولوجيا التطورية بألمانيا.

وقال الوزير أن الاكتشاف تم بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية بجهة مراكش تانسيفت في بداية ستينيات القرن الماضي، وذلك عن طريق الصدفة، حيث يمكن تقسيم البحث الأثري بهذا الموقع إلى مرحلتين، "مرحلة أولى" تبدأ من ستينيات القرن الماضي، والتي عرفت تدخلات الجيل الأول من الباحثين في الموقع، تم خلالها العثور على بقايا إنسان ومجموعة حجرية تعود للعصر الحجري الوسيط لها خصوصيات مرفولوجية بدائية غير أنه لم يكن بالإمكان تدقيق تاريخها وبالتالي فإنها لم تعط نتائج مرضية تجيب على إشكالية ظهور الإنسان العاقل، و"مرحلة ثانية" تبدأ من سنة 2004 حيث حدد الجيل الثاني من الباحثين هدفين للبحث الأثري بالموقع، ويتعلق الأمر بتأريخ الموقع من خلال تسخير الإمكانيات والتقنيات المتطورة، وبالحصول على بقايا إنسان إضافية في أفق ربطها استراتيغرافيا وصنفيا وفرديا بالبقايا السابقة للحصول على مجموعة بقايا متكاملة.

وأشار الأعرج إلى أن هذه البقايا التي عثر عليها بجبل إيغود تم تحديد تاريخها باستعمال التقنية الإشعاعية لتحديد العمر، حيث تم تأريخها بحوالي 300 ألف سنة قبل الحاضر، وبالتالي فهي تعتبر أقدم بقايا لفصيلة الإنسان العاقل تم اكتشافها إلى غاية يومنا هذا، مؤكدا على أهمية هذا التأريخ لهذه البقايا العظمية ما أعطى للمغرب مكانة متميزة في دراسة هذه الحقبة من تاريخ البشرية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليوسفية الانسان العاقل ألمانيا البقايا جبل إيغود

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