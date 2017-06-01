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27 ألف دولار غرامة تشغيل قناة "الجزيرة" القطرية في فنادق السعودية والديار المقدسة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 14:36 27 ألف دولار غرامة تشغيل قناة الجزيرة القطرية في فنادق السعودية والديار المقدسة | دولي
27 ألف دولار غرامة تشغيل قناة "الجزيرة" القطرية في فنادق السعودية والديار المقدسة
أصدرت الهيئة العامة للسياحة السعودية، الخميس، تعميماً موجهاً إلى مرافق الإيواء السياحي في المملكة، حذرت فيه من تشغيل قناة ''الجزيرة'' الفضائية القطرية داخل الفنادق والمرافق السياحية، وفرضت غرامة

شوف تيفي.. وكالات

 

أصدرت الهيئة العامة للسياحة السعودية، الخميس، تعميماً موجهاً إلى مرافق الإيواء السياحي في المملكة، حذرت فيه من تشغيل قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية داخل الفنادق والمرافق السياحية، وفرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار) مع إلغاء الترخيص على المخالفين.

وأكدت الهيئة ضرورة حذف جميع القنوات التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة البث الفضائي داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي بما فيها مكة والمدينة، كما نص التعميم على وجوب الالتزام باختيار القنوات المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، حيث طالبت الهيئة بـ"عدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة والوحدة السكنية، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع إدارة المنشأة".

هذا، وأعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن "مواقع الشبكة ‏ومنصاتها الرقمية تتعرض حالياً لمحاولات اختراق ممنهجة ومستمرة"، في ثالث محاولة اختراق تتعرض لها مواقع إعلامية قطرية خلال أسبوعين، حيث سبق، لوكالة الأنباء القطرية أن نقلت عن المؤسسة القطرية للإعلام، أن "الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر قد تعرض لمحاولات قرصنة إلكترونية، وأن أنظمة الحماية قد تصدت لهذه المحاولات".

 

 

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