 المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب ﻿
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المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب | مجتمع

المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب

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المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 14:11 المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب | مجتمع
المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة تكشف تفاصيل وفاة سيدة بالمركز الصحي لقرية القباب
في ردها على خبر وفاة سيدة أمام مركز صحي بخنيفرة، أوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة بأنه تم في ليلة الخميس 08 يونيو2017 على الساعة 10 ليلا نقل سيدة تبلغ من العمر 41 سنة

"شوف تيفي"


في ردها على خبر وفاة سيدة أمام مركز صحي بخنيفرة، أوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة بأنه تم في ليلة الخميس 08 يونيو2017 على الساعة 10 ليلا نقل سيدة تبلغ من العمر 41 سنة من طرف أفراد عائلتها على متن سيارة خاصة إلى المركز الصحي لقباب بعد تعرضها لوعكة صحية حادة، حيث أنه ومباشرة بعد وصولها أمام الباب الرئيسي للمركز الصحي تم الكشف عليها من طرف الممرضة المداومة التي كانت في نفس الآن رفقة الفريق المتواجد بالمركز منشغلين بعملية ولادة داخل قاعة الولادة، حيث اتضح وللأسف أن السيدة فارقت الحياة وهي في الطريق إلى المركز، وتم في الحين إبلاغ السلطات المحلية ليتم نقل السيدة المتوفاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة قصد التشريح.

وأكدت المديرية على أن المركز الصحي استقبل حوالي الساعة 10 ليلا و20 دقيقة من من نفس اليوم والدة الفقيدة وهي في حالة هستيرية وفي أزمة صحية حادة، حيث خضعت لمجموعة من الفحوصات من طرف الطاقم الطبي المداوم بالمركز ومن التحاليل المخبرية التي بينت أن السيدة تعاني من الضغط الدموي ومن ارتفاع نسبة السكري، ليتم بعد ذلك توجيهها عبر سيارة الإسعاف التابعة للمركز إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة والذي استفادت فيه من كل الفحوصات والإسعافات اللازمة وهي ما زالت الى حدود الساعة متواجدة بالمستشفى تحت المراقبة.

وأشارت ذات المديرية إلى أنه، وبالرغم من المجهودات التي بذلها المهنيون بالمركز الصحي لفائدة الفقيدة ووالدتها، ورغم عدم صدور أي رد فعل من أسرة الفقيدة، فإن مجموعة من الشباب الذين كانوا يتواجدون بالمقاهي القريبة من المركز الصحي قاموا بأفعال غير مقبولة و لا مبرر لها من قبيل رمي المركز الصحي بوابل من الحجارة الشيء الذي خلف استنكارا لدى العاملين ولدى المرضى المتواجدين داخل المركز.

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المغرب شوف تيفي المكز الصحي الفحوصات التشريح خنيفرة الضغط الدموي

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