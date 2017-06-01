عاجل: حادثة سير خطيرة بالدار البيضاء تُرسل 9 تلاميذ و سائق حافلة للنقل المدرسي إلى المستعجلات وهذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
اهتزت قبل قليل من يومه الجمعة، مدينة الدار البيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 تلاميذ من مدرسة عمومية و سائق حافلة للنقل المدرسي.
وتعود تفاصيل الحادثة عندما صدمت سيارة خفيفة، تقودها سيدة بعدما فقدت السيطرة على المقود(صدمت) ،حافلة للنقل المدرسي بمنطقة الأزهر كان على متنها أطفال أصيبوا بجروح خفيفة.
و قد تم نقل الجرحى و هما 4تلميذات و 5 تلاميذ، رفقة السائق إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ،حيث تلقوا العلاجات اللازمة و غادروا المستشفى.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.