عاجل: حادثة سير خطيرة بالدار البيضاء تُرسل 9 تلاميذ و سائق حافلة للنقل المدرسي إلى المستعجلات وهذه التفاصيل ﻿

اهتزت قبل قليل من يومه الجمعة، مدينة الدار البيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 تلاميذ من مدرسة عمومية و سائق حافلة للنقل المدرسي.

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اهتزت قبل قليل من يومه الجمعة، مدينة الدار البيضاء، على وقع حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 تلاميذ من مدرسة عمومية و سائق حافلة للنقل المدرسي.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما صدمت سيارة خفيفة، تقودها سيدة بعدما فقدت السيطرة على المقود(صدمت) ،حافلة للنقل المدرسي بمنطقة الأزهر كان على متنها أطفال أصيبوا بجروح خفيفة.

و قد تم نقل الجرحى و هما 4تلميذات و 5 تلاميذ، رفقة السائق إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ،حيث تلقوا العلاجات اللازمة و غادروا المستشفى.





