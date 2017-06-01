ها معامن كايدوزو ولاد مرداس رمضان بعد جريمة قتل والدهم ﻿

علمت'' شوف تيفي'' اليوم الجمعة،من مصادر جد مطلعة، أن والدي أرملة مرداس، يعيشان بعد هذه الجريمة المروعة في فيلا زوج ابنتهم رفقة أحفادهم الثلاثة خلال شهر رمضان.

شوف تيفي: م غ



علمت" شوف تيفي" اليوم الجمعة،من مصادر جد مطلعة، أن والدي أرملة مرداس، يعيشان بعد هذه الجريمة المروعة في فيلا زوج ابنتهم رفقة أحفادهم الثلاثة خلال شهر رمضان.



و قالت مصادرنا إنه بحكم العلاقة القوية التي تربط الأحفاد بوالدي "وفاء"، قررا تربيتهم و والعيش معهم خصوصا خلال شهر رمضان داخل فيلتهم بعد اعتقال ابنتهم بسجن عكاشة بتهمة تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في قتل زوجها رفقة عشيقها هشام مشتري.



و حسب ذات المصادر، يعيش الأطفال الثلاثة حياتهم و يتابعون دراستهم بشكل طبيعي بعد هذا الحادث الأليم .





