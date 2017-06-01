ها معامن كايدوزو ولاد مرداس رمضان بعد جريمة قتل والدهم ﻿

شوف تيفي: م غ
علمت" شوف تيفي" اليوم الجمعة،من مصادر جد مطلعة، أن والدي أرملة مرداس، يعيشان بعد هذه الجريمة المروعة في فيلا زوج ابنتهم رفقة أحفادهم الثلاثة خلال شهر رمضان.
و قالت مصادرنا إنه بحكم العلاقة القوية التي تربط الأحفاد بوالدي "وفاء"، قررا تربيتهم و والعيش معهم خصوصا خلال شهر رمضان داخل فيلتهم بعد اعتقال ابنتهم بسجن عكاشة بتهمة تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في قتل زوجها رفقة عشيقها هشام مشتري.
و حسب ذات المصادر، يعيش الأطفال الثلاثة حياتهم و يتابعون دراستهم بشكل طبيعي بعد هذا الحادث الأليم .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.