صقور ''البيجيدي'' ينسقون لإسقاط حكومة العثماني قبل مؤتمر الحزب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قياديين بحزب العدالة والتنمية، طالبوا بشكل مباشر أعضاء بالمجلس الوطني للحزب، لرفع طلب عقد إجتماع عاجل لثاني أعلى هيئة في أجهزة الحزب بعد المؤتمر، والذي يرأسه منذ سنوات رئيس

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن قياديين بحزب العدالة والتنمية، طالبوا بشكل مباشر أعضاء بالمجلس الوطني للحزب، لرفع طلب عقد إجتماع عاجل لثاني أعلى هيئة في أجهزة الحزب بعد المؤتمر، والذي يرأسه منذ سنوات رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.



ووسط تكتم شديد لرئيس المجلس الوطني ومكتبه، حول عدد الطلبات التي توصل بها من الأعضاء، لكن إجتماعات ثنائية وتنسيقية قد إنطلقت منذ عودة الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بن كيران، من الديار السعودية بعد أدائه ''العمرة''، حيث يحاول الغاضبون على حكومة العثماني، إستغلال إنعقاد المجلس الوطني للحزب، لإقرار شروط جديدة للبقاء ضمن الأغلبية الحكومية، بعد التداول في مخرجاتها.



وفي ذات السياق، دعا ''أناس حياني'' قيادة حزب العدالة والتنمية بشكل مباشر، إلى عقد المجلس الوطني بشكل عاجل ''للحسم في قرار الإنسحاب من الحكومة التي قال عنها إنها تجلب لنا الذل والعار، داعيا إلى إنتخابات جديدة، مضيفا أن هذا هو الطريق الوحيد اليوم لإنقاذ ماء الوجه''.



وأضاف العضو بالمجلس الوطني، على حسابه بالفايسبوك، ،''بأنه لا ينتظر أن استقالة العثماني لا هو ولا من معه من وزراء الحزب''موضحا بالقول ''غير هذا سيُصبِح حزب العدالة والتنمية حزبا إداريا لا يُشرِّف لا القيادة التي لازلنا نقدرها ولا الآلاف من المناضلين المؤمنين بفكرة الإصلاح ولا ملايين المتعاطفين من الشعب المغربي المصدومين من هذا الإعوجاج عن المنهج والعهد الذي قدمه الحزب لهم''.



وتشير اآخر المعطيات التي إستقتها ''شوف تيفي'' من مصادر داخل الحزب، أن الغضب وعدم الرضى على حكومة العثماني، يتزايد بشكل سريع في كل يوم، وهو مايهدد بدخول المناصرين للعثماني والمعارضين له في صراع قد يسقط الحكومة وحزب المصباح معا.





