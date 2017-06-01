عاجل..بعد تركيا: باكستان تقرر إرسال 20 ألف جندي لقطر ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية، أن باكستان قررت إرسال آلاف الجنود إلى قطر، ومن المنتظر أن يصل عددهم إلى 20 ألف جندي سيحلون بالدوحة بسبب الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام عربية، أن باكستان قررت إرسال آلاف الجنود إلى قطر، ومن المنتظر أن يصل عددهم إلى 20 ألف جندي سيحلون بالدوحة بسبب الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي، وافق أول أمس الأربعاء، على إرسال قوات إلى تركيا، وذلك تطبيقا للاتفاقية العسكرية بين الدوحة وأنقرة، وهو القرار الذي جاء بعد يومين من قرار العديد من الدول الخليجية قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر.