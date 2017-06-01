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خطير :بالفيديو والصورة..ترمضينة خايبة: معركة بالسيوف والبوطات في سوق الأحد بمدينة أكادير

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 12:36 خطير :بالفيديو والصورة..ترمضينة خايبة: معركة بالسيوف والبوطات في سوق الأحد بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
خطير :بالفيديو والصورة..ترمضينة خايبة: معركة بالسيوف والبوطات في سوق الأحد بمدينة أكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن سوق الأحد بمدينة أكادير، شهد عصر أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، أبطالها عاملون في محل لصناعة أوراق ''البسطيلة''، وباعة متجولين للفواكه، دخلوا في مواجهات استخدموا خلالها الأسلحة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن سوق الأحد بمدينة أكادير، شهد عصر أمس الخميس، واقعة جد خطيرة، أبطالها عاملون في محل لصناعة أوراق "البسطيلة"، وباعة متجولين للفواكه، دخلوا في مواجهات استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء "السيوف" وقنينات الغاز الكبيرة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن عمال محل أوراق "البسطيلة"، قاموا بمحاولة لإبعاد عربات الباعة المتجولين من أمام المحل، لتتطور الأمور بينهما من مشادات كلامية إلى معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وقنينات الغاز، ما أثار رعب وهلع المواطنين المتواجدين بعين المكان.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وأوقفت ستة أشخاص تم نقلهم لدائرة أمنية من أجل التحقيق معهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد قرار الصلح، بينما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأسلحة البيضاء مدينة أكادير سوق الأحد مستشفى الحسن الثاني

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