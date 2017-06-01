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نايضة فـكورنيش عين الذئاب بالبيضاء وها شنو واقع

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 12:26 نايضة فـكورنيش عين الذئاب بالبيضاء وها شنو واقع | حوادث و حقوق
نايضة فـكورنيش عين الذئاب بالبيضاء وها شنو واقع
اضطر مجموعة من المواطنين إلى تسديد 10 دراهم مقابل ركن سياراتهم بمنطقة عين الذئاب,وهو الشيء الذي يعد خرقا للقانون ويخدم بقوة '' مافيا الباركينكات'' بالبيضاء،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر

شوف تيفي:


اضطر مجموعة من المواطنين إلى تسديد 10 دراهم مقابل ركن سياراتهم بمنطقة عين الذئاب,وهو الشيء الذي يعد خرقا للقانون ويخدم بقوة '' مافيا الباركينكات'' بالبيضاء،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وقد دخل مجموعة من المواطنين في خلافات مع حراس مواقف السيارات,سيما عندما يفاجؤون بعد ركن سياراتهم بطلب تسديد المبلغ المذكور,قبل أن يقرروا المغادرة بحثا عن موقف أخر بثمن مناسب, طالبين من مسؤولي البيضاء بالتدخل عبر وضع لافتات تحدد ثمن ركن السيارات كما هو معمول به في عدد من المدن.



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