ضبط 496 حالة غش في اليوم الثالث من امتحانات البكالوريا وانطلاق عملية تصحيح الأوراق صباح اليوم..وهذا مصير اللي نقل من الفايسبوك ﻿

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بأن عدد حالات الغش المسجلة خلال اليوم الثالث من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم 2017، بلغت 496

''شوف تيفي''

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بأن عدد حالات الغش المسجلة خلال اليوم الثالث من الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم 2017، بلغت 496 حالة، مقابل 802 في اليوم نفسه من دورة يونيو 2016، أي بتراجع بلغت نسبته 38 في المائة، وهو ما يؤكد المنحى نفسه المسجل خلال اليومين السابقين من أيام الاختبارات.

واعتبرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على غرار اليومين الأولين، مر اليوم الثالث في أجواء جيدة، وذلك بفضل إحكام كل العمليات المرتبطة بتنظيم هذه الامتحانات، مشيرة إلى أن المعطيات الإحصائية المتوصل بها تفيد بأن نسبة حضور المترشحين الممدرسين بلغت 97 في المائة.

وأضافت أن خلايا اليقظة والتتبع واصلت لليوم الثالث على التوالي، عملها في رصد وتتبع كل ما يتم تداوله بخصوص مواضيع الامتحانات، كما عملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع السلطات الأمنية.

وسجلت أن عملية التصحيح انطلقت صبيحة هذا اليوم، بمشاركة أكثر من 41000 أستاذة وأستاذ سيتولون تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين التي تناهز 3 ملايين و600 مائة ألف ورقة.

وجددت الوزارة التأكيد على أن حالات الغش، التي سيتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح، سواء بمطابقة أجوبة المترشحين فيما بينها، أو مع الإجابات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستسري عليها العقوبات التأديبية المتضمنة في القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تتراوح بين منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية والاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.



