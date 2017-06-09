 مثير وبالصور..الجزائر ترسل شحنة مواد غدائية لقطر والجزائريين كاعيين ''حنا معندنا حتى الحليب ونعاونو قطر'' ﻿
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مثير وبالصور..الجزائر ترسل شحنة مواد غدائية لقطر والجزائريين كاعيين ''حنا معندنا حتى الحليب ونعاونو قطر''

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 11:51 مثير وبالصور..الجزائر ترسل شحنة مواد غدائية لقطر والجزائريين كاعيين حنا معندنا حتى الحليب ونعاونو قطر | دولي
مثير وبالصور..الجزائر ترسل شحنة مواد غدائية لقطر والجزائريين كاعيين ''حنا معندنا حتى الحليب ونعاونو قطر''
كشفت وسائل إعلام جزائرية في الساعات الأولى من يومه الجمعة، أن دولة الجزائر، أرسلت شحنة من الإمدادات من الخضر والفواكه إلى قطر لمساعدتها على أزمتها بعد قطع الدول الخليجية للعلاقات الدبلوماسية
''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام جزائرية في الساعات الأولى من يومه الجمعة، أن دولة الجزائر، أرسلت شحنة من الإمدادات من الخضر والفواكه إلى قطر لمساعدتها على أزمتها بعد قطع الدول الخليجية للعلاقات الدبلوماسية معها.

وفور نشر هذا الخبر، تفاعل الجزائريون النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بكثافة معه، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من إرسال إمدادات لدولة قطر في ظل ارتفاع أسعار المواد الغدائية بالجزائر أو حتى نذرتها، موضحين أن حكومة بوتفليقة كان من الأفضل أن توزع هذه الإمدادات على الشعب الجزائري الذي وجد نفسه مرغما خلال شهر رمضان على اقتناء المواد الغدائية بأسعار لا تصدق.
 
ومن جهة، استغل آخرون الفرصة للسخرية من الحكومة الجزائرية في العديد من الصفحات الفايسبوكية، حيث كتب أحد الجزائريين في تعليقه ''حنا معدنا حتى الحليب ونعاونو قطر''.

 

 

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المغرب شوف تيفي دولة الجزائر قطر المواد الغذائية

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