 أرقام صادمة: 44 ألف طفل خارج مؤسسة الزواج بالدارالبيضاء ﻿
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أرقام صادمة: 44 ألف طفل خارج مؤسسة الزواج بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 11:40 أرقام صادمة: 44 ألف طفل خارج مؤسسة الزواج بالدارالبيضاء | مجتمع
أرقام صادمة: 44 ألف طفل خارج مؤسسة الزواج بالدارالبيضاء
دعت جمعية إنصاف جميع الأطراف المعنية بمشروع حقوق الأطفال بدون هوية إلى ضرورة اتخاد إجراءات مستعجلة، وتحمل مسؤوليتها فيما يخص هذه الشريحة من المواطنين.

شوف تيفي.

دعت جمعية إنصاف جميع الأطراف المعنية بمشروع حقوق الأطفال بدون هوية إلى ضرورة اتخاد إجراءات مستعجلة، وتحمل مسؤوليتها فيما يخص هذه الشريحة من المواطنين.

وحسب العدد الصادر من يومية الأحداث المغربية ليومه الجمعة، فإن الجمعية أكدت وجود 210 ألف أم عازبة في المغرب بين سنتي 2003 و2009، وذلك وفقا لدراسة أنجزتها الجمعية سنة 2010، بينما يتم التخلي عن 24 طفلا يوميا خلال نفس الفترة.

وبعد تحيين الدراسة سنة 2015 تبين أن جهة الدارالبيضاء وحدها تضم 44 الفا و211 طفلا ولد خارج مؤسسة الزواج، أي بمعدل 3366 طفلا سنويا، وتظهر نفس الدراسة وجود 9400 طفل متخلى عنه كل سنة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2004 و2014.

وحسب اليومية دائما ذكرت الجمعية أن هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الاطفال، والتي تفرض عليهم التعرض لمختلف أنواع الأخطار والعنف والتشرد. ودعت الجمعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها، معتبرة أنه حان الوقت لوضع حد للإقصاء الذي تتعرض له هذه الفئة، واتخاذ ما من شأنه تسوية وضعيتهم وضمان كرامتهم وتحقيق المساواة للأمهات العازبات وأطفالهن، ودفع أي تمييز عنهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب صادم رقم أمهات عازبات

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