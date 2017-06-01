 بعد البرلمان..أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر ﻿
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بعد البرلمان..أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 11:35 بعد البرلمان..أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر | دولي
بعد البرلمان..أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

شوف تيفي:

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية إن أردوغان صادق على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني الذي ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.

وصادق البرلمان التركي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين وقع العام 2014. كما صادق البرلمان على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.

 

 

 

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