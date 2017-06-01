تعليمات ملكية صارمة ضد تعذيب أو إهانة الزفزافي و رفاقه ﻿

أعطى الملك محمد السادس تعليمات صارمة للحكومة للتعامل بجدية مع الأخبار التي تتحدث عن ممارسة التعذيب، والتي وردت على لسان محامي معتقلي احتجاجات الحسيمة، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها

شوف تيفي:



أعطى الملك محمد السادس تعليمات صارمة للحكومة للتعامل بجدية مع الأخبار التي تتحدث عن ممارسة التعذيب، والتي وردت على لسان محامي معتقلي احتجاجات الحسيمة، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الجمعة.

وبخصوص بعض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تعرض المتهمين لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي، أكدت الحكومة أن أي ادعاء أو تصريح بالتعرض للتهديد أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية ستتم بعده الإحالة الفورية على الخبرة الطبية، وتطبيق القانون في حالة ثبوت هذه الاعتداءات.

وأضاف الخلفي بعد اجتماع مجلس الحكومة،أن ما جاء على لسان بعض محامي المتهمين بهذا الشأن له مساطره وستتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، مؤكدا أن هناك تعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص، وثمة مسار قضائي له استقلاليته التامة على السلطة التنفيذية.

وذكر الوزير بأن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المنتخبين ومكتب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بداية هذا الأسبوع، شهد نقاشا صريحا بشأن مختلف التطورات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن النقاش والحوار مدخلان أساسيان لمعالجة الإشكاليات التي طرحتها الاحتجاجات الاجتماعية، وكذا حل المعضلات المرتبطة بالتنمية، واستعياب المطالب الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الإعلان خلال هذا اللقاء أيضا عن الاستجابة لأمور جديدة لم تكن مطروحة في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، إلى جانب قضية النواة الجامعية، والمقاطع الطرقية لفك العزلة، ومشاريع أخرى مرتبطة بحل إشكاليات التدريس، فضلا عن الإنصات للمنتخبين، معتبرا أن الحوار يستحيل دون أخذ الإشكالات المطروحة على المستوى السياسي بعين الاعتبار.





