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عاجل.. تفجير انتحاري في سوق بدولة إسلامية.. وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 11:00 عاجل.. تفجير انتحاري في سوق بدولة إسلامية.. وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل.. تفجير انتحاري في سوق بدولة إسلامية.. وهذا عدد القتلى
سقط 20 قتيلا وأصيب 25 آخرون بجروح يومه الجمعة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا في بلدة المسيب جنوب بغداد، بحسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

"شوف تيفي"


سقط 20 قتيلا وأصيب 25 آخرون بجروح يومه الجمعة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا في بلدة المسيب جنوب بغداد، بحسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت عن مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هجوم انتحاري بغ داد الوكالات الإخبارية وكالة أعماق

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