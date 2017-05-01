عاجل.. تفجير انتحاري في سوق بدولة إسلامية.. وهذا عدد القتلى ﻿

"شوف تيفي"
سقط 20 قتيلا وأصيب 25 آخرون بجروح يومه الجمعة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف سوقا في بلدة المسيب جنوب بغداد، بحسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أعلنت عن مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.